Legende: Hütete einst das Schaffhausen-Tor Francesco Ruberto. KEYSTONE/Patrick B. Kraemer

Goalie Ruberto verstärkt Sion

Der FC Sion verstärkt sich auf der Torhüter-Position. Die Walliser verpflichten den 32-jährigen Francesco Ruberto mit einem Dreijahresvertrag. Ruberto, ein Schweizer mit italienischen Wurzeln, spielte zuletzt für den FC Vizela in der zweithöchsten Liga Portugals. In der Schweiz war er unter anderem für Thun und Schaffhausen tätig.

Basel gibt zwei Spieler ab

Auch für die kommende Saison gibt der FC Basel Djordje Jovanovic leihweise ab. Der serbische Stürmer verstärkt den israelischen Klub Maccabi Haifa. In der letzten Saison spielte Jovanovic für Partizan Belgrad. Maccabi verfügt über eine Kaufoption. Zudem gab der FCB den Abgang von Arnau Comas bekannt. Der 25-jährige Innenverteidiger, zuletzt an Eibar ausgeliehen, wechselt nach drei von Verletzungen geprägten Jahren in die Heimat zu La Coruña.

Lausanne bedient sich in Österreich

Lausanne-Sport hat den Zuzug von Gaoussou Diakité vermeldet. Der 19-jährige Mittelfeldspieler aus Mali stösst leihweise bis Ende Saison von RB Salzburg zu den Waadtländern. Diakité spielte seit Anfang 2024 für den Farmklub der Salzburger, den österreichischen Zweitligisten Liefering.

