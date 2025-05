Legende: Wird künftig in der Super League auflaufen Samuel Mraz. IMAGO / Mikolaj Barbanell

Mraz verstärkt Servette

Servette hat seinen ersten Neuzugang für die kommende Saison bekanntgegeben. Die Genfer verpflichten den 28-jährigen slowakischen Stürmer Samuel Mraz. Er kommt vom polnischen Verein Motor Lublin, wo er in der abgelaufenen Saison in 34 Partien 16 Tore erzielen konnte. Bei Servette hat Mraz einen Vertrag für die kommenden zwei Saisons unterschrieben.

Kayombo von Basel nach Graz

Der Schweizer Meister Basel gibt Offensivspieler Axel Kayombo an den österreichischen Meister Sturm Graz ab. Der 19-jährige französisch-kongolesische Doppelbürger bestritt im April 2024 zwei Teileinsätze in der Super League. In der vergangenen Saison wurde er in die Challenge League an Stade Lausanne-Ouchy ausgeliehen, wo er neun Tore erzielte. In Graz unterschrieb Kayombo einen «langfristigen Vertrag», wie der Klub mitteilte.

Super League