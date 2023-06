Legende: Trägt neu das Shirt von «Grün-Weiss» Abdoulaye Diaby. IMAGO / Aleksandar Djorovic

St. Gallen verstärkt sich mit Diaby

Abdoulaye Diaby wechselt vom ungarischen Erstligisten Ujpest zum FC St. Gallen in die Super League. Der 22-Jährige aus Mali unterschrieb bei den Ostschweizern einen Zweijahresvertrag. In 45 Ligaspielen für Ujpest schoss Diaby fünf Tore und kam viermal in der Conference-League-Qualifikation zum Einsatz. Über die Ablösemodalitäten für den 1,95 Meter grossen Innenverteidiger wurde Stillschweigen vereinbart.