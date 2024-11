Legende: Fehlt den Young Boys gegen Lugano Loris Benito, Freshfocus / Claudio De Capitani

YB-Verletzungspech hält an

YB-Captain Loris Benito hat sich bei der 1:2-Niederlage gegen Schachtar Donezk am Mittwoch eine Adduktorenverletzung im rechten Oberschenkel zugezogen und wird zwei Wochen ausfallen. Damit steht er den verletzungsgeplagten Bernern in der Partie gegen Lugano am Sonntag nicht zur Verfügung. Auch der Einsatz von Sandro Lauper und Kastriot Imeri, die in Gelsenkirchen beide mit Fussverletzungen ausgewechselt werden mussten, ist gemäss einer Mitteilung der Young Boys fraglich.