Xamax-Legende Nuzzolo tritt zurück

Raphaël Nuzzolo beendet kurz vor seinem 40. Geburtstag seine Profi-Karriere per Ende Saison. Der Stürmer bestritt von 2001 bis 2011 und seit 2016 bis jetzt 488 Ernstkämpfe für Neuchâtel Xamax und erzielte dabei 137 Tore. Dazwischen stand er fünf Jahre bei den Young Boys unter Vertrag. Begonnen hatte der gebürtige Bieler seine Laufbahn 1999 beim FC Biel. In seinen Abschiedsworten drückte «Nuzz» seine Hoffnung aus, dass sich Xamax im Profi-Fussball halten kann. Der Meister der Jahre 1987 und 1988 ist vom Abstieg in die Promotion League bedroht.

Saisonende für De Carvalho

Filipe de Carvalho hat sich am Samstag im Spiel der Grasshoppers gegen Lugano (1:4) eine Verletzung am rechten Knie zugezogen und fällt für den Rest der Saison aus. Die medizinischen Untersuchungen haben eine Teilruptur des vorderen Kreuzbandes und eine Zerrung des Aussenbandes ergeben. Die Verletzung wird konservativ behandelt und wird den 19-Jährigen für mehrere Monate ausser Gefecht setzen. Der Stürmer kam für GC in der laufenden Saison zu 18 meist kurzen Einsätzen in der Super League. Im Januar gelang ihm gegen die Young Boys ein Treffer.