Legende: Kehrt nach Deutschland zurück Juan Jose Perea. Claudio Thoma/freshfocus

Zürich trennt sich von prominentem Trio

FCZ-Sportchef Milos Malenovic hat an einer Medienkonferenz am Montag die Abgänge eines Trios bekannt gegeben. So werden die Kaufoptionen in den Leihverträgen der Offensivkräfte Juan Jose Perea (Stuttgart) und Mounir Chouiar (Rasgrad) nicht gezogen. Perea fiel mit einem Achillessehnenriss seit Anfang März aus, war mit 7 Toren aber dennoch der zweitbeste FCZ-Torschütze. Der Vertrag von Rodrigo Conceicao wird zudem in «gegenseitigem Einvernehmen» aufgelöst. Der 25-jährige Portugiese war im drittletzten Saisonspiel gegen Winterthur in der 32. Minute ausgewechselt worden und danach mit Malenovic aneinandergeraten.

FCL setzt weiter auf die Jugend

Aussenverteidiger Sascha Britschgi, Stürmer Andrej Vasovic und Torhüter Lionel Huwiler haben in Luzern ihre ersten Profiverträge mit Gültigkeit bis zum 30. Juni 2028 unterschrieben. Den FCL verlässt dafür Nando Toggenburger. Nach einer einjährigen Leihe bei Stade-Lausanne-Ouchy wird der 21-Jährige die kommende Saison beim SC Kriens verbringen.

