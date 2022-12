Legende: Setzt seinen Weg nicht in Bern fort Esteban Petignat. Freshfocus/Claudio De Capitani

Petignat kein Young Boy mehr

Esteban Petignat und die Berner Young Boys gehen künftig getrennte Wege. Dies gab der Leader der Super League am Mittwoch bekannt. Der 22-jährige Mittelfeldspieler war 2015 zu den Bernern gestossen. Kurz nachdem er 2019 den Sprung in die 1. Mannschaft geschafft hatte, setzte ihn ein Kreuzbandriss ausser Gefecht, so dass es bei 3 Kurzeinsätzen in der Super League blieb. In der vergangenen Saison sammelte Petignat bei der U21 von YB Spielpraxis. In der Promotion League erzielte er in 16 Einsätzen 2 Tore. Wo Petignat seine Karrie fortsetzt, ist noch nicht bekannt.

Seeberger übernimmt Vaduz

Der FC Vaduz verpflichtet Jürgen Seeberger als neuen Trainer des Challenge-League-Teams. Der 57-jährige Deutsche stösst per 1. Januar vom Erstligisten FC Freienbach zu den Liechtensteinern. Er unterschrieb einen bis im Sommer 2023 gültigen Vertrag. Seebergers Vorgänger Alessandro Mangiarratti war vor Monatsfrist zurückgetreten, weil ihm nach dem «enormen Aufwand» mit nationalen und internationalen Spielen die Kraft und Energie gefehlt habe.