Legende: Wird der Nati fehlen Alayah Pilgrim. KEYSTONE/Ennio Leanza

Pilgrim fällt angeschlagen aus

Alayah Pilgrim von der AS Roma wird am Montag nicht ins Nati-Camp einrücken. Dies wurde nach Absprache der medizinischen Abteilungen der Nati und des Vereins entschieden. Die Aargauerin wird als Vorsichtsmassnahme nach ihrer Verletzung in den kommenden Tagen weitere Reha-Massnahmen absolvieren. An ihrer Stelle wird keine weitere Spielerin nachnominiert.