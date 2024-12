Legende: Untröstlich Noah Yannick nach seinem Platzverweis gegen YB. Claudio De Capitani/freshfocus

FCSG: Yannick für 3 Spiele gesperrt

St. Gallen muss in der Meisterschaft länger auf Verteidiger Noah Yannick verzichten. Der 20-Jährige sah am Sonntag im Spiel gegen YB die rote Karte, nachdem er seinen Gegenspieler Darian Males mit offener Sohle am Knöchel getroffen hatte. Die Liga stufte das Vergehen als «grobes Foulspiel mit erhöhter Gesundheitsgefährdung» ein und belegte den Spieler mit 3 Spielsperren. Rote Karten sahen am vergangenen Super-League-Wochenende auch Servettes Timothé Cognat und Zürichs Umeh Emmanuel (zweimal Gelb). Cognat fehlt den Genfern in den nächsten beiden Partien, Emmanuel muss eine Spielsperre absitzen.