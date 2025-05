Legende: Spielt wieder in der Challenge League Rapperswils Bruno Morgado, hier im Cup-16-Final gegen Lugano. Keystone/Manuel Geisser

Rapperswil-Jona wieder zweitklassig

Rapperswil-Jona kehrt nach sechs Jahren in die Challenge League zurück. Der von David Sesa trainierte Klub sicherte sich den 1. Platz in der Promotion League mit dem 2:1 gegen Bavois. Der Aufstieg der St. Galler stand schon seit zwei Tagen fest, nachdem der erste Verfolger Kriens auch in zweiter Instanz keine Lizenz für die zweithöchste Liga erhalten hatte. Als Dritter beendete Cupfinalist Biel die Promotion-League-Saison. Die beiden Absteiger sind Delémont und Baden, das noch letzte Saison in der Challenge League spielte.