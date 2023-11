Legende: Wechselt zum FC Basel Martin Rueda. Freshfocus / Urs Lindt

Rueda zum FC Basel

Fabio Celestini erhält neben Davide Callà einen weiteren Assistenten. Dem FCB-Trainer wird per sofort Martin Rueda zur Seite gestellt, der das Trainerteam der Basler damit komplettiert. Rueda blickt auf eine langjährige Trainererfahrung in der Schweiz zurück. Der 60-Jährige stand unter anderem schon bei Wohlen, Winterthur, Aarau, Lausanne-Sport, YB und Wil an der Seitenlinie. Zuletzt arbeitete Rueda als technischer Direktor in der Nachwuchsabteilung von Neuchâtel Xamax.

05:04 Video Archiv: Martin Rueda reitet mit Lausanne auf der Erfolgswelle Aus sportaktuell vom 26.10.2010. abspielen. Laufzeit 5 Minuten 4 Sekunden.

Studhalter bleibt Liga-Präsident

Philipp Studhalter ist an der Generalversammlung der Swiss Football League von den Vertretern der 22 Klubs als Präsident bestätigt worden. Wiedergewählt wurden fünf bisherige Komiteemitglieder (Wanja Greuel/YB, Matthias Hüppi/St. Gallen, Michele Campana/Lugano, David Degen/Basel, Urs Egger/unabhängig). Patrick Burgmeier (Vaduz), Sandro Burki (Aarau) und Vincent Steinmann (Lausanne-Sport) schafften neu die Aufnahme ins Gremium und sind wie alle anderen für zwei Jahre gewählt. Tiziano Sorrenti (Xamax) wurde nicht berücksichtigt.