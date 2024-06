Legende: Wird ab Sommer in Genf wirken Jeff Saibene, hier als Trainer von Xamax. Keystone/Jean-Christophe Bott

Saibene übernimmt Servettes U21

Servette rüstet sich weiter für die neue Saison und wird einen prominenten Namen als Cheftrainer der U21 vorstellen: Jeff Saibene. Der Luxemburger verkündete sein nächstes Engagement im Rahmen des EM-Vorrundenspiels Rumänien gegen Ukraine im SRF-Studio. Saibenes letzte Trainerstation war Xamax in der Saison 2022/23 gewesen. Zuvor hatte er unter anderem Aarau, Thun und St. Gallen trainiert, ehe er in die 2. Bundesliga aufbrach.

Rohner wechselt innerhalb des Kantons Zürich

Fabian Rohner wird ab der kommenden Saison die Farben des FC Winterthurs vertreten. Der 25-Jährige wechselt vom FC Zürich zu den Eulachstädtern und unterschrieb einen Vertrag über 2 Jahre. Rohners Arbeitspapier wäre bei den Zürchern noch bis 2025 gelaufen. Über die Ablösesumme wurde Stillschweigen vereinbart. Mit Ausnahme der Saison 2019/20, als Rohner zum FC Wil ausgeliehen gewesen war, spielte Rohner immer für den FCZ. Er stand bei den Stadtzürchern in 132 Partien im Einsatz und erzielte dabei 14 Tore.

Djokic wechselt von Vaduz zu Sion

Der FC Sion verpflichtet Dejan Djokic, dessen Kontrakt bei Vaduz ausläuft, und stattet ihn mit einem über 2 Jahre gültigen Vertrag aus. Der 23-jährige Stürmer erzielte in der vergangenen Saison 14 Tore in der Challenge League für Vaduz und musste in der Torjägerliste nur seinem Namensvetter und künftigen Teamkollegen Dejan Sorgic den Vorrang lassen. In der Saison 2020/21 absolvierte Djokic 28 Super-League-Partien für die Liechtensteiner und erzielte dabei 3 Tore.