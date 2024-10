Legende: Keine Spiele mehr für die Schweiz Amir Saipi. Keystone/ANDREJ CUKIC

Saipi entscheidet sich für den Kosovo

Lugano-Goalie Amir Saipi, der 4 Partien für die U20- und 14 Spiele für die U21-Nati bestritten hat, wird seine Nationalmannschafts-Karriere in der kosovarischen Equipe fortsetzen. Der 24-Jährige, der noch nie für die Schweizer A-Nati aufgelaufen ist, besitzt auch den Pass des Kosovos. Als Hauptgrund für Saipis Wechsel sieht Nati-Direktor Pierluigi Tami den grossen Konkurrenzkampf im Schweizer Tor. «Im Moment sind die Hierarchien klar. Vor ihm stehen Kobel, Mvogo, Omlin und Köhn, die alle in den wichtigsten europäischen Ligen aktiv sind», erklärte der Tessiner gegenüber RSI. Die Tür für Saipi in der Nati hätte jedoch weiterhin offen gestanden, so Tami. An der U21-EM im vergangenen Jahr hütete Saipi in allen 4 Partien das Tor der Schweiz. Der gebürtige Schaffhauser ist seit 3 Saisons Stammkeeper beim FC Lugano, dem Co-Leader der Super League.