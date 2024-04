Legende: Musste unters Messer Grégory Karlen. Freshfocus/Martin Meienberger

Karlen verpasst Rest der Saison

Grégory Karlen muss die Saison vorzeitig beenden. Der 29-jährige Mittelfeldspieler des FC St. Gallen zog sich eine Verletzung an der Patellasehne zu. Wie sein Klub mitteilte, wurde Karlen bereits operiert. Die Rehabilitationsphase nehme so viel Zeit in Anspruch, dass Karlen in dieser Saison keine Einsätze mehr bestreiten könne.