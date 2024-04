Per E-Mail teilen

Legende: Im Visier der Disziplinarkommission Der FC Schaffhausen muss sich vor der SFL verantworten. Keystone/GABRIEL MONNET

Anzeige gegen Schaffhausen und Bellinzona

Zwei Klubs aus der Challenge League droht Ungemach. Wie die Swiss Football League (SFL) am Donnerstag mitteilte, hat die Lizenzadministration der SFL bei der Disziplinarkommission eine Anzeige gegen die AC Bellinzona und den FC Schaffhausen eingereicht. In beiden Fällen geht es um ausgebliebene monatliche Bestätigungen von Lohnzahlungen. Bis zum Abschluss der Verfahren werden keine weiteren Auskünfte erteilt, gab die SFL am Donnerstag bekannt.