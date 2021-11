Legende: Kommt erst 2022 wieder zum Einsatz Christian Fassnacht. imago images

YB: Für Fassnacht ist das Jahr gelaufen

Christian Fassnacht wird in diesem Kalenderjahr nicht mehr für die Young Boys zum Einsatz kommen. Der Schweizer Nationalspieler fällt mit einem Schläfenbeinbruch länger aus. Dies gab der Klub in einer Medienmitteilung bekannt. Zudem sei Fassnachts Gehör weiterhin eingeschränkt. Der beste YB-Torschütze konnte nach einem heftigen Kopf-Zusammenprall mit Toti Gomes in der Partie gegen GC (1:1) nicht mehr weiterspielen und musste schon nach wenigen Minuten ausgewechselt werden.