Legende: Wird dem Aufsteiger fehlen Samuel Ballet. Pascal Muller/freshfocus

Winterthurs Ballet fällt verletzt aus

Der FC Winterthur muss bis zum Ende der Vorrunde ohne den Stürmer Samuel Ballet auskommen. Der 21-Jährige riss sich kurz vor Schluss des Auswärtsspiels am Sonntag in Sitten das vordere Syndesmose-Band im Sprunggelenk. Ballet hatte beim ersten Saisonsieg des Super-League-Aufsteigers das 2:1 erzielt. Eine Operation sei aber nicht nötig, teilte der Verein in den sozialen Medien mit.

00:49 Video Archiv: Ballet trifft sehenswert gegen Sion Aus Sport-Clip vom 02.10.2022. abspielen. Laufzeit 49 Sekunden.