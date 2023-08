Bolla leihweise zu Servette

Bendeguz Bolla spielt künftig wieder in der Schweiz. Der ungarische Rechtsverteidiger wird von den Wolverhampton Wanderers für ein Jahr an Servette ausgeliehen. Danach besitzen die Genfer eine Kaufoption für den 23-Jährigen, der die letzten beiden Saisons leihweise bei den Grasshoppers verbracht hatte. In 66 Partien für die Zürcher gelangen Bolla 6 Tore und 7 Vorlagen.

00:33 Video Archiv: Bolla trifft per Distanzschuss im GC-Dress gegen Sion Aus Sport-Clip vom 08.10.2022. abspielen. Laufzeit 33 Sekunden.

Neuer Linksverteidiger für GC

Die Grasshoppers haben die Verpflichtung von Théo Ndicka bekanntgegeben. Der 23-jährige Linksverteidiger stösst vom belgischen Klub KV Ostende zum Rekordmeister und unterschrieb einen Vertrag bis 2025 mit Option auf ein weiteres Jahr. Der kamerunisch-französische Doppelbürger lancierte seine Karriere in der Juniorenakademie von Olympique Lyon, ehe er im Juli 2020 in Belgien seinen ersten Profivertrag unterzeichnete.