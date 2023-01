Sierro verlässt YB in Richtung Toulouse

Legende: Stiess im Sommer 2019 zu YB Vincent Sierro. Freshfocus/Claudio De Capitani

Sierro wechselt in die Ligue 1

Vincent Sierro verlässt die Berner Young Boys nach dreieinhalb Jahren und wechselt per sofort in die französische Ligue 1 zum FC Toulouse. Der 27-jährige Walliser war im Juni 2019 von St. Gallen zu YB gestossen. Mit den Bernern wurde er zweimal Meister und einmal Cupsieger. Insgesamt bestritt der Mittelfeldspieler 119 Ernstkämpfe für YB und brachte es dabei auf 13 Tore. Toulouse belegt in der Meisterschaft derzeit einen Platz im Mittelfeld.

Willem Geubbels verstärkt den St. Galler Angriff

Der FC St. Gallen hat sich bis Sommer 2025 die Dienste des 21-jährigen Willem Geubbels gesichert. Bis zur Winterpause war der französische Stürmer für die AS Monaco aufgelaufen und steht bei total 39 Einsätzen in der Ligue 1. Im September 2017 hatte sich Geubbels – damals noch im Trikot von Olympique Lyon – mit 16 Jahren und 113 Tagen zum jüngsten Spieler gemacht, der jemals in der Europa League eingesetzt worden war. Bei den Monegassen war seine Karriere auch wegen einer langwierigen Beinverletzung ins Stocken geraten, weshalb er zuweilen nach Nantes ausgeliehen war.

07:40 Video Beim Re-Start ins Fussballjahr 2023: St. Gallen spielt gegen Basel Remis Aus Sport-Clip vom 22.01.2023. abspielen. Laufzeit 7 Minuten 40 Sekunden.