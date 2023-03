Sio in Luzern spielberechtigt

Legende: Wurde gegen YB des Feldes verwiesen Giovanni Sio. Freshfocus/Urs Lindt

Sios Sperre reduziert

Giovanni Sio darf am Sonntag in Luzern für den FC Sion auflaufen. Die Disziplinarkommission des SFL hiess den Rekurs des Klubs gegen die Sperre von zwei Spielen für den Stürmer teilweise gut. Die Strafe für Sio, der am 11. März gegen die Young Boys des Feldes verwiesen worden war, wurde auf ein bereits verbüsstes Spiel reduziert. Mitte der ersten Halbzeit kassierte der Franzose für einen angetäuschten Ellenbogenschlag gegen YB-Haudegen Cedric Zesiger die Rote Karte. Der Einzelrichter ist der Ansicht, dass es sich bei der Aktion des Walliser Stürmers «lediglich um eine grobe Geste gegenüber dem Gegner handelte, der eine Provokation vorausging».