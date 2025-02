Legende: Kommt von der «Alten Dame» Gabriele Mulazzi. imago images/Francesco Luciano

Junger Rechtsverteidiger für Sion

Der FC Sion verstärkt seine Abwehr mit dem Rechtsverteidiger Gabriele Mulazzi. Der 21-Jährige aus dem Reserveteam von Juventus Turin unterschrieb einen Vertrag bis Juni 2027. Für die Nachwuchs-Nationalteams Italiens bestritt Mulazzi bis zur U20 auf jeder Stufe Länderspiele.

Yverdon holt erfahrenen Verteidiger

Yverdon Sport sichert sich mit der Verpflichtung von Cristiano Piccini bis zum Sommer viel Erfahrung. Der 32-jährige Verteidiger bestritt zwischen 2018 und 2019 drei Länderspiele für Italien und war unter anderem in der Serie A (22 Partien für die Fiorentina, Livorno und Atalanta) sowie in der spanischen LaLiga (73 Einsätze für Betis und Valencia) engagiert. Zuletzt war Piccini in der Serie B bei Sampdoria und in Mexiko bei Atletico San Luis aktiv.

