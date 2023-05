Legende: Kommt in dieser Saison nicht mehr zum Einsatz Denis-Will Poha. Keystone / LAURENT GILLIERON

Sion drei Partien ohne Poha

Denis-Will Poha wird für drei Spiele gesperrt und würde dem FC Sion damit in der Barrage um den letzten Platz in der kommenden Super-League-Saison fehlen. Die Walliser liegen eine Runde vor Schluss am Tabellenende der Super League. Der bald 26-jährige Mittelfeldspieler hatte sich am Donnerstag beim Heimspiel gegen Luzern zu einer Tätlichkeit hinreissen lassen.

00:33 Video Griff ins Gesicht: Poha sieht direkt Rot Aus Sport-Clip vom 25.05.2023. abspielen. Laufzeit 33 Sekunden.

Fankurven werden nicht gesperrt

Die Bewilligungsbehörden hatten für den Fall weiterer Zwischenfälle bei den Spielen am Donnerstag zwischen Sion und Luzern sowie zwischen GC und St. Gallen die Sperrung der Heimkurven in St. Gallen und Luzern bei den nächsten Spielen am Pfingstmontag in Aussicht gestellt. Diese Massnahme erweist sich nun als nicht notwendig. Wie die Bewilligungsbehörden in einer Medienmitteilung schrieben, sei es bei den beiden besagten Spielen in Sion wie auch in Zürich ruhig geblieben. Deshalb werde auf die angedrohte Schliessung der Heimsektoren in Luzern und St. Gallen verzichtet.