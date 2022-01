Legende: Vorerst nicht mehr im Wallis tätig Jean Ruiz. Keystone

Sion leiht Jean Ruiz aus

Der FC Sion leiht den französischen Verteidiger Jean Ruiz für den Rest Saison an Boulogne in die 3. Division Frankreichs aus. Der 23-Jährige spielt seit Sommer 2019 für Sion. In dieser Saison stand der französische U17-Europameister nur einmal in der Startformation der Walliser.