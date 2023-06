Legende: Hat einen neuen Verein gefunden Dejan Sorgic. KEYSTONE/Urs Flueeler

Sion verpflichtet Sorgic

Der FC Sion hat mit Dejan Sorgic die erste Verpflichtung des Sommers bekannt gegeben. Der Stürmer, dessen Vertrag beim FC Luzern nicht verlängert wurde, schliesst sich für ein Jahr den Sittenern an. Der 33-Jährige schweizerisch-serbische Spieler hat verschiedene Erfahrungen in der Schweiz und im Ausland gesammelt (Schaffhausen, Kriens, Thun, Auxerre und Luzern). In der Super League hat der Stürmer über 200 Einsätze bestritten und in der vergangenen Saison in 23 Spielen für Luzern acht Tore erzielt.