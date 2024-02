Legende: Fällt schon wieder verletzt aus Kevin Spadanuda (rechts) vom FC Luzern. Freshfocus/Martin Meienberger

FC Luzern: Erneutes Verletzungspech bei Spadanuda

Kevin Spadanuda fehlt dem FC Luzern mehrere Wochen. Der Offensivspieler zog sich am Montag im Training eine Fraktur im linken Mittelfuss zu. Weitere Abklärungen sollen zeigen, ob die Verletzung konservativ behandelt werden kann oder ob eine Operation nötig ist. Für Spadanuda, der im Sommer von Ajaccio nach Luzern wechselte, ist es bereits die zweite Verletzung innert kürzester Zeit. Anfang November zog sich der 27-Jährige eine Bänderverletzung im linken Fuss zu, die ihn bis Ende Januar zu einer Pause zwang. In dieser Saison kommt Spadanuda auf 14 Einsätze in der Liga.