Luzern verpflichtet Spadanuda

Kevin Spadanuda wechselt zum FC Luzern. Die Innerschweizer statten den 26-jährigen Flügelspieler mit einem Vertrag bis 2026 aus. Der gebürtige Bülacher spielte zwischen 2019 und 2022 mit dem FC Aarau in der Challenge League, wobei er in der letzten Saison mit 18 Treffern der zweitbeste Torschütze der Liga war. Danach wechselte Spadanuda zum AC Ajaccio in die Ligue 1, wo er zu 22 Einsätzen kam, ohne Torerfolg blieb und letztlich mit dem Team abstieg.

Grgic zum FC Lugano

Der FC Lugano hat Mittelfeldspieler Anto Grgic verpflichtet. Der 26-Jährige unterschrieb bei den Tessinern einen Vierjahresvertrag. Grgic stand seit 2018 beim FC Sion im Einsatz, bestritt insgesamt 180 Spiele und wurde auf die letzte Saison hin zum Captain ernannt. Nach dem Abstieg verlängerte der ehemalige Junior des FC Zürich den Vertrag bei den Wallisern nicht. Nun hat er einen neuen Arbeitgeber in der Super League gefunden.

Lausanne-Sport holt Innenverteidiger

Der FC Lausanne-Sport hat den Innenverteidiger Noë Dussenne verpflichtet. Der 31-jährige Belgier erhält bei den Waadtländern einen Dreijahresvertrag. Zuletzt spielte Dussenne bei Standard Lüttich, wo er auch Captain war. In der abgelaufenen Saison kam er in 34 Partien auf fünf Tore und zwei Assists.

Ulrich kehrt zu FCL zurück

Der FC Luzern holt mit Dario Ulrich einen früheren Juniorenspieler zurück in die Innerschweiz. Der 25-jährige Aussenverteidiger absolvierte die letzten beiden Saisons für den FC Vaduz in der Challenge League. Dort spielte er unter anderem auch unter dem heutigen Luzern-Trainer Mario Frick. Ulrich unterschrieb mit dem FCL einen bis Ende Juni 2025 laufenden Vertrag.