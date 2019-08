Legende: Bittere Pille Marvin Spielmann verletzte sich gegen Etoile Carouge. Keystone

YB-Neuzugang Spielmann fällt länger aus

Schlechte Nachrichten für die Young Boys vor dem Hinspiel in den Champions-League-Playoffs vom Mittwoch gegen Roter Stern Belgrad: Marvin Spielmann erlitt im Cupspiel gegen Étoile Carouge eine Bänderverletzung am linken Sprunggelenk. Er war am Freitag bereits in der 6. Minute verletzt ausgewechselt worden. Der Mittelfeldspieler, der im Sommer von Thun zum Schweizer Meister gestossen war, dürfte rund 6 Wochen ausfallen.