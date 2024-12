Legende: Nicht mehr länger Sportchefin bei Servette Chênois Sandy Maendly. JustPictures

Maendly verlässt Servette Chênois

Nach 6 Jahren endet die Zusammenarbeit zwischen Sandy Maendly und Servette Chênois. Die ehemalige Schweizer Nationalspielerin gibt ihren Posten als Sportkoordinatorin und Sportchefin bei den Genferinnen per sofort ab. Über die Nachfolge will der Klub aus der Romandie Anfang nächster Woche informieren. Maendly stiess im Januar 2018 zu Servette Chênois und verhalf den Genferinnen sogleich zum Aufstieg in die höchste Schweizer Liga. 2021 gewann die mittlerweile 36-Jährige mit Servette die Women's Super League. In ihrer Rolle als Sportchefin durfte Maendly 2023 und 2024 jeweils den Cupsieg bejubeln.

