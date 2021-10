Adduktorenriss bei FCSG-Verteidiger Kempter

Der FC St. Gallen muss für den Rest der Hinrunde auf Aussenverteidiger Michael Kempter verzichten. Der 26-Jährige zog sich beim 2:1-Sieg am Sonntag gegen Servette einen Adduktorenriss zu. Kempter, der diesen Sommer von Xamax zu den Ostschweizern gestossen war, stand in dieser Saison in allen Spielen des FCSG in der Startformation.

Kriens entlässt Trainer Morandi

Challenge-League-Schlusslicht Kriens hat sich von Trainer Davide Morandi getrennt. Der 56-jährige Tessiner hatte die Innerschweizer erst diesen Sommer übernommen. Nach 10 Spielen beträgt der Rückstand der sieglosen Krienser auf Rang 9 bereits 7 Punkte. Interimistisch wird das Team von Michel Renggli gecoacht, dem U18-Trainer des FC Luzern.