Legende: Muss pausieren Willem Geubbels. Freshfocus/Urs Lindt

Geubbels fehlt dem FCSG

St. Gallen muss einige Wochen ohne seinen besten Skorer Willem Geubbels auskommen. Der 22-jährige Stürmer zog sich am Wochenende bei der 1:4-Niederlage gegen Lugano eine Muskelverletzung am linken Oberschenkel zu. Geubbels erzielte in dieser Saison in 19 Super-League-Spielen sechs Tore und bereitete vier vor.