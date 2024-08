Legende: Empfangen den FCZ erst im September Bastien Toma und der FC St. Gallen. Freshfocus/Marc Schumacher

Spielverschiebung wegen Europacup

Der FC St. Gallen hat sein Heimspiel gegen den FC Zürich verschoben. Statt am Sonntag, 25. August, findet die Partie nun am Dienstag, 24. September, statt. Die Liga hat dem Gesuch der Ostschweizer stattgegeben, weil sie in der Qualifikation zur Conference League die Playoffs erreicht haben. Die Verschiebung soll dem Team von Trainer Enrico Maassen eine optimale Vorbereitung auf das Rückspiel gegen Trabzonspor (Donnerstag, 29. August) ermöglichen.

04:57 Video St. Gallen nach verrückter Partie in den Playoffs Aus Sport-Clip vom 15.08.2024. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 57 Sekunden.

Sion: Cipriano kommt, Rusev geht

Der FC Sion hat die Verpflichtung von Marquinhos Cipriano bekanntgegeben. Der 25-jährige Verteidiger unterschrieb im Wallis einen Vertrag bis 2026, mit Option auf eine weitere Saison. Der Brasilianer ist im Tourbillon kein Unbekannter. In der Saison 2021/22 war er von Schachtar Donetsk an Sion ausgeliehen und kam auf 32 Einsätze in der Super League. Zuletzt lief er für Omonia Nikosia auf. Zudem gaben die Walliser bekannt, das Stürmer Georgi Rusev an Ludogorets Rasgrad ausgeliehen wird. In dieser Saison war Rusev bislang zu drei Kurz-Einsätzen in der Super League gekommen.