Legende: Absolvierte mit St. Gallen das Sommertraining Noah Yannick mit FCSG-Sportchef Roger Stilz. ZVG FC St. Gallen

Noah Yannick stösst zum FCSG

Der FC St. Gallen hat die Verpflichtung von Noah Yannick bekanntgegeben. Der 20-jährige Kameruner wechselt von Colombe Sport in der höchsten Liga Kameruns in die Ostschweiz und unterschrieb einen Vertrag bis Sommer 2026. Yannick absolvierte mit dem FC St. Gallen bereits die Saisonvorbereitung. Er ist fester Bestandteil der U23-Mannschaft Kameruns und kann in der Abwehr und im defensiven Mittelfeld eingesetzt werden.