Legende: Seine Zeit in der Ostschweiz ist vorbei Victor Ruiz. Freshfocus/Marc Schumacher

Ruiz nicht mehr länger beim FCSG

Der FC St. Gallen und Victor Ruiz lösen den bis Sommer 2025 laufenden Vertrag vorzeitig auf, wie der Klub bekannt gibt. Der 31-jährige Mittelfeldspieler kehrte im Februar 2024 von Al-Fayha zum den Ostschweizern zurück, nachdem er im August 2022 nach Saudi-Arabien gewechselt war. In dieser Saison stand Ruiz in der Super League nur einmal in der Startelf, sechsmal wurde er eingewechselt.

Super League