Legende: Empfangen den FCZ erst im September Bastien Toma und der FC St. Gallen. Freshfocus/Marc Schumacher

Spielverschiebung wegen Europacup

Der FC St. Gallen hat sein Heimspiel gegen den FC Zürich verschoben. Statt am Sonntag, 25. August, findet die Partie nun am Dienstag, 24. September, statt. Die Liga hat dem Gesuch der Ostschweizer stattgegeben, weil sie in der Qualifikation zur Conference League die Playoffs erreicht haben. Die Verschiebung soll dem Team von Trainer Enrico Maassen eine optimale Vorbereitung auf das Rückspiel gegen Trabzonspor (Donnerstag, 29. August) ermöglichen.