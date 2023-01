St. Gallen: Schubert zurück im Training

Gut 4 Monate nach seiner Horror-Verletzung hat Fabian Schubert erstmals wieder auf dem Platz trainiert. Der Stürmer des FC St. Gallen hatte am 4. September im Super-League-Heimspiel gegen YB nach einem harten Einsteigen von Ulisses Garcia einen Schien- und Wadenbeinbruch im rechten Unterschenkel erlitten. Wann Schubert wieder einsatzbereit sein wird, ist nicht bekannt. Ursprünglich wurde eine Ausfallzeit von 6 Monaten prognostiziert.

01:36 Video Archiv: Schubert verletzt sich gegen YB schwer Aus Sport-Clip vom 04.09.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 36 Sekunden.

FCZ: Simic kommt, Mets geht

Der FC Zürich hat leihweise den Mittelstürmer Roko Simic bis Ende Saison verpflichtet. Der 19-jährige Kroate kommt von RB Salzburg, bei dem er in dieser Saison in 13 Pflichtspielen eingesetzt wurde. In der letzten Saison war der U21-Internationale an den österreichischen Zweitligisten FC Liefering ausgeliehen gewesen, bei dem er in 24 Partien auf 19 Tore kam. Während ein Angreifer kommt, geht ein Verteidiger: Karol Mets wird ebenfalls bis Ende Saison ausgeliehen. Der estnische Nationalspieler, der in dieser Saison 20 Pflichtspiele für den FCZ bestritt, spielt neu in der 2. Bundesliga beim FC St. Pauli.