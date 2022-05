Legende: Musste nach 25 Minuten vom Feld Valentin Stocker. Keystone

Stocker und Lang fallen aus

Michael Lang und Valentin Stocker haben sich bei der 0:2-Niederlage am Sonntag gegen den FC Zürich weniger gravierend verletzt als zunächst befürchtet. Dies habe eine MRI-Untersuchung ergeben, teilten die Basler am Dienstag mit. Lang und Stocker mussten den Platz schon in der ersten Halbzeit verlassen. Stocker zog sich eine Muskelverletzung in der Kniekehle zu. Lang zog sich zwei Aussenbandrisse am Fussgelenk zu. Beide Spieler fallen vorerst aus, die Dauer der Absenz ist aber nicht bekannt. Der FCB muss im Saisonendspurt sicher ohne Liam Millar auskommen. Der Offensivspieler erlitt am Sonntag einen Bruch an der Elle und Speiche und musste operiert werden. Eine Rückkehr auf den Platz ist in dieser Saison nicht mehr möglich.

04:42 Video Archiv: Basel unterliegt dem FCZ mit 0:2 Aus Sport-Clip vom 01.05.2022. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 42 Sekunden.

Schnyder pfeift im Wankdorf

Der Cupfinal zwischen Lugano und St. Gallen am 15. Mai im Berner Wankdorfstadion wird von Urs Schnyder geleitet. Der 36-jährige Luzerner hat seit seinem Debüt in der Super League 2015 mehr als 200 Spiele in den höchsten zwei Spielklassen in der Schweiz gepfiffen. Seit 2018 hat Schnyder auch den Fifa-Status inne.