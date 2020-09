Legende: Der Captain bleibt Valentin Stocker. Freshfocus

Stocker bleibt ein «Bebbi»

Erst wurde über einen Wechsel zu Liga-Konkurrent Luzern spekuliert, jetzt hat sich Valentin Stocker entschieden: Der 31-Jährige unterschrieb beim FC Basel einen neuen Vertrag über weitere 2 Jahre. «Da ist mein Herz, da spüre ich Vertrauen und da fühle ich mich wohl», meinte Stocker in einer Videobotschaft. Der Flügelspieler steht seit 2006 beim FCB unter Vertrag, mit einem vierjährigen Abstecher in die Bundesliga zu Hertha BSC dazwischen.

Sion holt Iapichino

Dennis Iapichino bleibt nach seinem Abgang bei Servette in der Super League. Der Verteidiger unterschrieb bei Sion einen Vertrag über unbekannte Dauer. Der 30-Jährige kann auf eine abwechslungsreiche Karriere zurückblicken und spielte unter anderem bereits für Basel, Montreal Impact (USA) und Siena (ITA).

Kempter geht in die Challenge League

Michael Kempter wechselt für mindestens eine Saison vom FC Zürich in die Challenge League zu Absteiger Neuchâtel Xamax. Nach einem Kreuzbandriss im Sommer 2017 und einer neuerlichen Knieoperation 2018 kam der 25-jährige Zürcher mit philippinischen Wurzeln in der letzten Saison mit dem FCZ zu 13 Einsätzen in der Super League.