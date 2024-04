Legende: Bleibt beim nächsten FCZ-Heimspiel leer Die Zürcher Südkurve. Keystone/Christian Merz

Nach Krawallen: Zürcher Südkurve wird für ein Spiel geschlossen

Die Angriffe von Fans des FC Zürich auf private Sicherheitskräfte und die Kantonspolizei Genf von vergangener Woche haben Konsequenzen: Beim nächsten FCZ-Heimspiel gegen St. Gallen bleibt der Heimsektor im Letzigrund geschlossen. Dies teilte die Konferenz der kantonalen Justiz- und Polizeidirektoren (KKJPD) am Freitag mit. Am vergangenen Samstag hatten mehrere hundert FCZ-Fans den privaten Sicherheitsdienst des Stade de Genève sowie Polizeimitarbeitende angegriffen. Die Zürcher Fans bewarfen die Einsatzkräfte mit Metallstangen, Sitzen, Böllern, Pyros und Steinen.

WSL-Final in Thun

Nach den Austragungen in Lausanne (2022) und St. Gallen (2023) findet der Meisterschaftsfinal der Frauen diese Saison in Thun statt. Der Verband verkündet, dass die Partie am 26. Mai um 15:15 Uhr ausgetragen wird. Mit der Kapazität von gut 10'000 Plätzen habe das Stadion die «ideale Grösse», liess sich Projektleiterin Laura Spring in der Mitteilung zitieren. In der Women's Super League steht am Wochenende die letzte Runde der regulären Saison an, ehe zum dritten Mal die Playoffs ausgetragen werden.