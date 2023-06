Legende: Kehrt ins Wallis zurück Didier Tholot. imago images/PanoramiC

Tholot wird zum 4. Mal Sion-Trainer

Der FC Sion hat nach dem Abstieg in die Challenge League einen neuen Trainer gefunden. Der Franzose Didier Tholot (59) übernimmt die Walliser, dies bereits zum 4. Mal. 2003 (damals als Spielertrainer), 2009/2010 und von 2014 bis 2016 betreute er die Sittener in 131 Partien. 2009 und 2015 holte Tholot mit Sion den Cup. Zuletzt coachte Tholot in der französischen Ligue 2, sein Vertrag beim FC Pau lief diesen Sommer aus. Nun kommt ihm die schwierige Aufgabe zu, Sion fit für einen Super-League-Aufstieg zu machen.

07:17 Video Archiv: Lausanne-Ouchy schickt Sion in die Zweitklassigkeit Aus Sport-Clip vom 06.06.2023. abspielen. Laufzeit 7 Minuten 17 Sekunden.

Maglica zu Stuttgart

Matej Maglica kehrt nach eineinhalb Jahren beim FC St. Gallen zum VfB Stuttgart zurück. Der Bundesligist machte von seiner Rückkaufoption Gebrauch, die er beim Wechsel des Kroaten mit den Ostschweizern vereinbart hatte. Maglica war im Januar 2022 zuerst leihweise von den Schwaben zu St. Gallen gestossen, ehe ihn die Ostschweizer im Sommer des gleichen Jahres fest verpflichteten. Der 24-jährige Innenverteidiger bestritt 52 Spiele für St. Gallen.

Avdijaj wieder beim FCZ

Nach einer halben Saison beim TSV Hartberg kehrt Donis Avdijaj zum FC Zürich zurück. Der 26-jährige kosovarische Stürmer schoss während seiner Leihe in 16 Spielen für den österreichischen Bundesligisten 7 Tore. Für den FCZ bestritt Avdijaj bislang 16 Pflichtspiele und erzielte dabei 3 Treffer im Europacup.

Die fairsten Spieler kommen aus Genf

Servette und Vaduz sind die fairsten Mannschaften der zu Ende gegangenen Saison. Die beiden Teams gewinnen die mit 50'000 Franken dotierte Fair Play Trophy der Swiss Football League. Mit 89 Strafpunkten waren die Genfer das fairste Team der Super League. Den 2. Platz sicherte sich mit 95 Punkten Meister YB, gefolgt von Winterthur mit 104 Punkten. In der Challenge League verwies der FC Vaduz mit 91 Strafpunkten Yverdon (95) und Aarau (99) auf die Plätze. Mit der Fair Play Trophy werden jene Klubs der zwei höchsten Spielklassen ausgezeichnet, die am wenigsten Verwarnungen und Platzverweise kassierten.