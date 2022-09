Legende: Vorerst keine weiteren Teileinsätze Tician Tushi. Freshfocus/Urs Lindt

Basels Tushi verletzt

Tician Tushi, Stürmer beim FC Basel, hat sich einen Teilriss des Seitenbands am rechten Knie zugezogen. Der 21-Jährige fällt deshalb einige Wochen aus. In dieser Saison ist Tushi erst zu zwei Teileinsätzen in der ersten Mannschaft gekommen. Mehrheitlich hat er mit der U21 in der Promotion League gespielt.