Die Schweizer U21-Nationalmannschaft.

Schweizer Gegner in der EM-Quali bekannt

Das U21-Nationalteam kennt seine Gegner in der Qualifikation für die EM im Sommer 2027. Die Mannschaft von Sascha Stauch trifft in der Gruppe C auf Frankreich, Island, die Färöer, Luxemburg und Estland. Die Favoritenrolle scheint klar verteilt: «An Frankreich wird kein Weg vorbeiführen, sie sind der Topfavorit», sagte Nationaltrainer Stauch in einer Mitteilung des SFV zur Auslosung. Die Sieger der neun Gruppen sowie der beste Gruppenzweite qualifizieren sich für die Endrunde, die im Sommer 2027 in Serbien und Albanien ausgetragen wird. Die weiteren acht Gruppenzweiten ermitteln in Playoffs im November 2026 die restlichen vier EM-Teilnehmer.

Ein Verteidiger für Lausanne-Sport

Der FC Lausanne-Sport engagiert bis Ende Saison den französischen Verteidiger Marvin Senaya (24). Der Aussenverteidiger trainierte am Donnerstag bereits mit Lausanne. In den letzten anderthalb Jahren bestritt Senaya für Strasbourg 42 Partien in der Ligue 1.

