Legende: Neu bei Vaduz engagiert Roy Gelmi. Imago/Sergio Brunetti

Winterthurs Gelmi zieht es ins «Ländle»

Roy Gelmi wechselt leihweise vom FC Winterthur zum FC Vaduz, der momentan den 8. Platz in der Challenge League belegt. Der 28-jährige Gelmi bringt es bisher auf 156 Super-League-Partien für St. Gallen, Thun und Winterthur. In dieser Saison spielte Gelmi bisher lediglich zweimal für die U21 der Eulachstädter in der Promotion League. Zwischen Winter 2020 und Sommer 2021 war Gelmi für den VVV Venlo in den Niederlanden engagiert.