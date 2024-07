Legende: Wechselt zum Rekordmeister Benno Schmitz. IMAGO/pepphoto

Schmitz wechselt zu GC

Die Grasshoppers haben den Rechtsverteidiger Benno Schmitz verpflichtet. Der 29-jährige Deutsche kommt vom 1. FC Köln und bringt die Erfahrung von über 130 Bundesligaspielen mit. Ausgebildet wurde Schmitz bei Bayern München, danach landete er via Salzburg und Leipzig in Köln. Für GC-Sportchef Stephan Schwarz sei der Deutsche, der einen Vertrag bis 2027 unterschrieb, die «ideale Verstärkung».

04:05 Video Archiv: GC verliert zum Saisonauftakt Aus Sport-Clip vom 20.07.2024. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 5 Sekunden.

St. Gallen mit neuem Stürmer

Der FC St. Gallen leiht den 20-jährigen Stürmer Moustapha Cissé für eine Saison von Atalanta Bergamo aus. Im Anschluss besitzen die Ostschweizer eine Kaufoption. In der letzten Saison kam der Guineer vor allem für die zweite Mannschaft der Bergamasken in der Serie C zum Einsatz. In 22 Partien erzielte Cissé dabei 8 Treffer. Für das erste Team kam er einzig zu einem einminütigen Kurzeinsatz in der Europa League.

Basel löst Vertrag mit Lang auf

Der FC Basel und Michael Lang haben sich darauf geeinigt, den noch bis Ende Saison gültigen Vertrag mit dem Aussenverteidiger per sofort aufzulösen. Lang hatte bereits letzte Saison einen schweren Stand und kam auf lediglich 11 Einsätze in der Super League. Unter Trainer Fabio Celestini spielte der 33-Jährige keine Rolle mehr. Lang kommt auf insgesamt 221 Pflichtspiele für den FCB. Er war 2021 von Mönchengladbach ans Rheinknie zurückgekehrt. Er soll im Heimspiel gegen Lugano am Samstag (20:30 Uhr live bei SRF) verabschiedet werden.