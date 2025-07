Per E-Mail teilen

Legende: Schliesst sich Servette an Lamine Fomba. IMAGO Icon Sport

Servette verstärkt sich im Mittelfeld

Servette hat sich die Dienste von Lamine Fomba gesichert. Der 27-jährige Mittelfeldspieler war zuvor beim kürzlich in die Ligue 2 abgestiegenen Saint-Étienne engagiert. Der Franco-Malier bringt einiges an Erfahrung mit – in der Ligue 1 kommt Fomba auf knapp 60 Einsätze. Die zukünftige Nummer 11 bei den Calvinstädtern hat einen Vertrag bis 2028 unterzeichnet.

Lugano holt jungen Schweden

Lugano hat einen weiteren Spieler für die Offensive verpflichtet. Aus Schweden stösst der 18-jährige Elias Pihlström zu den Tessinern, wie der Klub mitteilt. Lugano und Pihlström schlossen einen aussergewöhnlich langen Vertrag: Der junge Schwede soll die nächsten fünf Jahre, also bis 2030, für die «Bianconeri» auf Torjagd gehen. Pihlström kommt vom schwedischen Erstligisten Deferfors IF und ist U21-Internationaler.

Luzern: Je ein Zugang bei Männern und Frauen

Auch der FC Luzern rüstet im Mittelfeld auf. Für die kommende Saison verpflichteten die Innerschweizer Taisei Abe. Der 21-jährige Japaner wechselt von V-Varen Nagasaki auf Leihbasis an den Vierwaldstättersee. Der FCL verfügt über eine Kaufoption. Abe wird die Nummer 6 tragen. Das Luzerner Frauen-Team gab derweil die Verpflichtung von Cristina Carp bekannt. Die 27-jährige Stürmerin kommt von Meister YB, wo sie die letzten drei Jahre verbrachte. Zuvor war sie in der Serie A bei Bari, Sampdoria Genua und Como sowie beim dänischen Spitzenklub Fortuna Hjörring tätig gewesen. Carp ist 72-fache rumänische Nationalspielerin.