Legende: Die Klubfarben bleiben die gleichen Silvan Wallner. Freshfocus / Marc Schumacher

Wallner verlässt den FCZ

Linksverteidiger Silvan Wallner und der FC Zürich gehen getrennte Wege. Der 22-Jährige verlässt die Zürcher per sofort und schliesst sich dem österreichischen Bundesligisten Blau-Weiss Linz an. Über die Ablösemodalitäten wurde Stillschweigen vereinbart. Wallner wechselte im Alter von 11 Jahren in den Nachwuchs des FCZ und debütierte im Juli 2020 in der Super League. Insgesamt bestritt der schweizerisch-österreichische Doppelbürger 51 Pflichtspiele für die Zürcher.