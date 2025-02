Legende: Will künftig für YB jubeln Chris Bedia. Imago/Pro Sports Images

YB angelt sich Bedia

Die Young Boys haben Angreifer Chris Bedia verpflichtet. Der 28-jährige Ivorer wechselt von Union Berlin nach Bern, war allerdings zuletzt an Hull City in die Championship (zweithöchste englische Liga) ausgeliehen. Der Schweizer Meister leiht Bedia erstmal bis Sommer 2026 aus, danach besitzt er eine Kaufoption. Der 1,90 m grosse Mittelstürmer ist in der Schweiz bestens bekannt aus seiner Zeit bei Servette. Während zwei Jahren ab Januar 2022 absolvierte Bedia für die Genfer 68 Pflichtspiele, wobei er 31 Tore erzielen konnte.

Ganvoula wechselt zu Monza

Am selben Tag wie die Bedia-Verpflichtung gaben die Young Boys den Transfer von Silvère Ganvoula zur AS Monza bekannt. Der Kongolese war im Juli 2023 ablösefrei vom VfL Bochum zu YB gestossen. Bei den Bernern kam er in 78 Einsätzen auf 18 Tore und 4 Assists. In der letzten Meistersaison steuerte er in 35 Partien 9 Tore und 2 entscheidende Zuspiele bei. In der aktuellen Spielzeit wurde er in der Meisterschaft 18-mal eingesetzt (5 Tore).

