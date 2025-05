Legende: Verlässt Servette René Weiler. Keystone/Anthony Anex

Weiler verlässt Servette nach 2 Jahren

Einen Tag nachdem Servette die Super-League-Saison auf Rang 2 abgeschlossen hat, trennen sich die Genfer von ihrem Sportchef René Weiler. Die Trennung erfolge einvernehmlich und sei durch «unterschiedliche Auffassungen nach strukturellen Veränderungen» bedingt, schreibt Servette in einem Communiqué. Weiler stiess vor 2 Jahren als Trainer zum Klub und führte Servette auf Anhieb auf Platz 3 und zum Cupsieg. Unmittelbar nach dem Penalty-Triumph gegen Lugano im Wankdorf gab der 51-jährige Winterthurer bekannt, dass er ins Amt des Sportchefs wechseln würde. Sein Nachfolger an der Seitenlinie wurde Thomas Häberli.

Lehmann rückt nun doch ins Nati-Camp ein

Alena Bienz vom 1. FC Köln hat sich eine Knöchelverletzung zugezogen und verpasst deshalb die kommenden Nations-League-Spiele der Schweizer Frauen-Nati gegen Frankreich (30. Mai in Nancy) und Norwegen (3. Juni in Sion). An ihrer Stelle hat Trainerin Pia Sundhage Alisha Lehmann von Juventus Turin aufgeboten. Lehmann wird am Montag in Saillon (Wallis) ins Camp der Schweizerinnen einrücken. Die 26-Jährige war im Spätherbst 2024 letztmals bei einem Nati-Zusammenzug dabei.