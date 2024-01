Legende: Der Ball rollt (noch) nicht in Winterthur Es wird mit einem unbespielbaren Terrain gerechnet auf der Schützenwiese. Freshfocus/Marc Schumacher

Winterthur gegen Servette 3 Tage später

Das Meisterschaftsspiel der 19. Runde der Super League zwischen Winterthur und Servette wird vom Samstag auf den kommenden Dienstag verschoben. Das teilte die Swiss Football League mit. Als Gründe gab sie die Wetterprognosen und die Erfahrungen aus früheren Kälteperioden an – auf der Schützenwiese gibt es keine Bodenheizung. Anpfiff am Dienstag, 23. Januar, ist um 19:00 Uhr.

06:13 Video Archiv: Winterthur schockt FCZ spät Aus Sport-Clip vom 13.12.2023. abspielen. Laufzeit 6 Minuten 13 Sekunden.

Löfgren in die Innerschweiz

Jesper Löfgren (26) wechselt per sofort von Djurgardens IF zum FC Luzern. Der schwedische Innenverteidiger unterschrieb am Donnerstag einen Leihvertrag bis zum 30. Juni 2024. Anschliessend besitzt der FCL eine Kaufoption. Der aus Kalmar stammende Löfgren kommt mit der Erfahrung von 100 Spielen in der höchsten schwedischen Liga nach Luzern.