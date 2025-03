Legende: Stiess vor 4 Jahren zum FCSG Marisa Wunderlin. Freshfocus/Urs Bucher

Wunderlin gibt Traineramt ab

Marisa Wunderlin wird ihr Amt als Trainerin der Frauenequipe des FC St. Gallen im Sommer abgeben. Dies teilte der Klub am Mittwochabend mit. Die 37-Jährige hatte sich alternative Teamführungsmodelle gewünscht, beispielsweise ein geteiltes Cheftrainer-Amt, um sich rund um die Heim-EM in der Schweiz Freiräume für Aufgaben im Rahmen des Turniers zu schaffen. Weil keine optimale Lösung gefunden werden konnte, werden sich die Wege im Sommer trennen. «Ich trage diesen Entscheid vollkommen mit und freue mich von Herzen auf die verbleibenden Wochen als Trainerin meines Heimatvereins. Ich danke dem Klub für die konstruktiven Gespräche – nicht nur in den vergangenen Wochen», liess sich Wunderlin zitieren. Wunderlin war vor 4 Jahren zum FCSG gestossen und hatte mit den St. Gallerinnen 2023 den Einzug in den Cupfinal geschafft.

Super League