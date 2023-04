Legende: Wird bald in Grün auflaufen Riola Xhemaili. imago images/Beautiful Sports

Xhemaili von Freiburg zu Wolfsburg

Double-Gewinner VfL Wolfsburg hat sich für die nächsten 3 Jahre mit der Schweizer Nationalspielerin Riola Xhemaili vom Ligarivalen SC Freiburg verstärkt. Die 20-Jährige war 2021 vom FC Basel nach Freiburg gewechselt. Für die Breisgauerinnen bestritt die EM-Teilnehmerin bisher 36 Bundesligaspiele und 4 Einsätze im Pokal-Wettbewerb.

FCZ wochenlang ohne Tosin

Der FC Zürich muss mehrere Wochen auf seinen besten Torschützen Aiyegun Tosin verzichten. Der Stürmer fällt verletzt aus. Tosin erlitt am Sonntag im Meisterschaftsspiel gegen St. Gallen (2:2) eine Muskelblessur im Oberschenkel. Der 24-jährige Nigerianer, der sein Team mit dem 11. Treffer in der laufenden Meisterschaft 1:0 in Führung gebracht hatte, musste in der Halbzeit ausgewechselt werden.